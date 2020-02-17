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17 лютого 2020, 18:28 8

У Криму ФСБ затримала члена добровольчого батальйону

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17 лютого 2020, 18:28 8
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У Криму співробітники ФСБ затримали жителя Чорноморського району за підозрою в участі в добровольчому батальйоні їм Номана Челебіджихана.
Фото: скрін відео
У Криму співробітники ФСБ затримали жителя Чорноморського району за підозрою в участі в добровольчому батальйоні їм Номана Челебіджихана.

Про це повідомляє прес-служба кримського управління ФСБ, пише RegioNews.

ФСБ підозрює його в "участі в діяльності незаконного збройного формування, чинного на території іноземної держави в цілях, що суперечать інтересам Російської Федерації" (частина 2 статті 208 Кримінального кодексу РФ).

За версією спецслужб, підозрюваний в 2016 році вступив до кримськотатарського добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана, але пізніше повернувся в Крим. Після затримання суд заарештував підозрюваного

За інформацією кримської адвокатки Лілі Гемеджі, повідомляють Ґрати, мова йде про 55-річного кримського татарина Нарімана Межмедінова, затриманого більше тижня тому. Засновник батальйону Номана Челебіджихана, бізнесмен Ленур Іслямов спростував участь Нежмудінова у його формуванні. За його словами, що у батальйоні учасники такого віку не перебували.

В той же час прокуратура Автономної республіки Крим відкрила кримінальне провадження через затримання та арешту мешканця анексованого півострова.

"Почато кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України за фактом незаконного позбавлення волі громадянина України на території тимчасово окупованого півострова", – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

У відомстві уточнили, що досудове розслідування веде управління Нацполіції в АР Крим та Севастополі.

Довідка: батальйон імені Номана Челебіджихана — формування, створене Лєнуром Іслямовим у 2016 році. До його складу увійшли учасники акції "Громадянська блокада Криму", що виступалаи за припинення товарних постачань в Крим з материкової України і блокували пропускні пункти з вересня 2015 року. Батальйон не зареєстрований, Міністерство оборони України відмовило на прохання Іслямова присвоїти формуванню офіційний статус.


ФСБ РФ
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