ДАБІ оголосила ультиматум будівельникам доріг
Про це повідомляє прессслужба ДАБІ, передає RegioNews.
Держархбудінспекція наголошує на проблемах із капітальним ремонтом доріг в Україні. Як приклад, відомство наводить неналежний ремонт у Рівненській області.
Проблему помітили на Комісії з розгляду питань, пов’язаних з реалізацією повноважень Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо дозвільних процедур.
Зараз експерти розглядають фотографії об’єктів перед прийняттям в експлуатацію, щоб розуміти реальний стан, в якому знаходиться об’єкт, щоб не допустити прийняття в експлуатацію недобудованих об’єктів або об’єктів побудованих з порушеннями.
"На фото з Рівненської області помітно наступні порушення: просідання асфальтного покриття, неякісне примикання асфальтного покриття до решітки дощової каналізації (що призведе до руйнування дороги), наявність тріщин на нещодавно покладеному асфальтному покритті, неякісне примикання існуючої дороги з відремонтованою, відсутність дорожньої розмітки, неякісно організовано відведення дощової води з дорожнього покриття (в результаті чого вода накопичується під бордюрами), а також виконано з порушеннями пониження бордюрів на пішохідних переходах”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сумська область може отримати близько 2 мільярдів гривень на ремонт доріг.
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