ДАБІ оголосила ультиматум будівельникам доріг

ДАБІ не буде приймати в експлуатацію дороги збудовані з порушеннями будівельних норм та стандартів до тих пір, доки замовники та підрядники будівництва не виконають свою роботу професійно та якісно

Фото: Розбиті дороги: ДАБІ

ДАБІ не буде приймати в експлуатацію дороги збудовані з порушеннями будівельних норм та стандартів до тих пір, доки замовники та підрядники будівництва не виконають свою роботу професійно та якісно

Про це повідомляє прессслужба ДАБІ, передає RegioNews. Держархбудінспекція наголошує на проблемах із капітальним ремонтом доріг в Україні. Як приклад, відомство наводить неналежний ремонт у Рівненській області. Проблему помітили на Комісії з розгляду питань, пов’язаних з реалізацією повноважень Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо дозвільних процедур. Зараз експерти розглядають фотографії об’єктів перед прийняттям в експлуатацію, щоб розуміти реальний стан, в якому знаходиться об’єкт, щоб не допустити прийняття в експлуатацію недобудованих об’єктів або об’єктів побудованих з порушеннями. "На фото з Рівненської області помітно наступні порушення: просідання асфальтного покриття, неякісне примикання асфальтного покриття до решітки дощової каналізації (що призведе до руйнування дороги), наявність тріщин на нещодавно покладеному асфальтному покритті, неякісне примикання існуючої дороги з відремонтованою, відсутність дорожньої розмітки, неякісно організовано відведення дощової води з дорожнього покриття (в результаті чого вода накопичується під бордюрами), а також виконано з порушеннями пониження бордюрів на пішохідних переходах”, - йдеться у повідомленні. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сумська область може отримати близько 2 мільярдів гривень на ремонт доріг.

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