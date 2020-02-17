Держбюро розслідувань порушила чергову справу щодо Майдану

Державне бюро розслідувань порушило нове кримінальне провадження в рамках розслідування справ Майдану

Фото: Розстріл Майдану. Getty Images

Державне бюро розслідувань порушило нове кримінальне провадження в рамках розслідування справ Майдану

Про це на брифінгу заявив слідчий Держбюро Олександр Чорноблавський, передає RegioNews.

Він зазначив, що за останній тиждень було зареєстровано ще одну кримінальну справу.



"Внесено до відомостей ЄРДР у ході проведення службового розслідування саме майданівських справ", - пояснив Чорноблавський. Однак, він не уточнив суті провадження.



За його словами, на сьогодні ще не завершилася передача справ Майдану з Офісу генерального прокурора, а кримінальні провадження за вбивствами налічують понад 4,5 тисячі томів. Крім того, Державне бюро приймає не тільки майданівські справи щодо подій у Києві, а й у регіонах України.



Чорноблавський розповів, що останнім часом чотири людини відмовилися від статусу потерпілих.



"Надходять офіційні заяви від потерпілих... Ми знаємо, що людину 18 лютого забрали на інвалідному візку в реанімацію, але вона не вважає себе потерпілою", - заявив Чорноблавський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 лютого в Києві пройде хода пам'яті та панахида на честь Героїв Небесної сотні і всіх борців, які віддали своє життя за незалежність України, відстоюючи права і свободи людини.