У Рівному фірма екс-депутата зрубала дерева на 50 тисяч гривень

На вулиці Льонокомбінатівській у Рівному зрубали 13 каштанів та акацію. На їхньому місці будуть рости кущі на новозбудованій АЗС

На вулиці Льонокомбінатівській у Рівному зрубали 13 каштанів та акацію. На їхньому місці будуть рости кущі на новозбудованій АЗС

Про це пише RegioNews з посиланням на Рівне Вечірнє. Як розповів речник міського голови Микола Прокопчук, зробила це компанія "ОЛАС": "Компанія займається будівництвом АЗС та невеликого автосервісу, тому облаштовує в’їзд. Зрізання дерев відбулося законно. Виїжджала комісія, яка оцінила їх вартість у 52,2 тисячі гривень. Фірма уже компенсувала вартість дерев та має на їхньому місці висадити кущі" - повідомив Микола Прокопчук. Додамо, що засновником компанії "ОЛАС" є відомий бізнесмен Руслан Мальований. Останній був депутатом Рівненської міської ради від "Батьківщини".

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