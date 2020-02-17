У Рівному фірма екс-депутата зрубала дерева на 50 тисяч гривень
На вулиці Льонокомбінатівській у Рівному зрубали 13 каштанів та акацію. На їхньому місці будуть рости кущі на новозбудованій АЗС
На вулиці Льонокомбінатівській у Рівному зрубали 13 каштанів та акацію. На їхньому місці будуть рости кущі на новозбудованій АЗС
Про це пише RegioNews з посиланням на Рівне Вечірнє.
Як розповів речник міського голови Микола Прокопчук, зробила це компанія "ОЛАС":
"Компанія займається будівництвом АЗС та невеликого автосервісу, тому облаштовує в’їзд. Зрізання дерев відбулося законно. Виїжджала комісія, яка оцінила їх вартість у 52,2 тисячі гривень. Фірма уже компенсувала вартість дерев та має на їхньому місці висадити кущі" - повідомив Микола Прокопчук.
Додамо, що засновником компанії "ОЛАС" є відомий бізнесмен Руслан Мальований. Останній був депутатом Рівненської міської ради від "Батьківщини".
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