У Жовтневому суді Запоріжжя відмовились розглядати справу екс-"смотрящего" Анісімова
Про це повідомили в прес-службі Жовтневого суду, передає RegioNews
У понеділокс, 17 лютого, у Жовтневому районному суді Запоріжжя повинні були обрати запобіжний захід затриманому Євгену Анісімову. Однак судді оголосили самовідвід. Таке рішення пояснили тим, що розглядали справу відносно спільників Анісімова.
Для визначення підсудності справу передали в Запорізький апеляційний суд. В той же час, в Апеляційному суді вирішили передати справу на розгляд до Заводського райсуду.
Раніше ми повідомляли про те, що Євгенія Анісімова затримали в ТРЦ "Атмосфера" (Київ). Першим про затримання повідомив бізнесмен Євген Черняк. За його даними, "здав" Анісімова його найближчий соратник.
Анісімова звинувачують у вчиненні низки кримінальних злочинів: створення злочинної організації, привласнення, розтрата майна, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вимагання.
У 2013 році він був затриманий в аеропорту Борисполя. Деякий час він перебував у Лук'янівському СІЗО, після чого суд змінив йому запобіжний захід і він зник. В міжнародному розшуку перебуває з 2014 року.
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