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17 лютого 2020, 17:25

ВО "Платформа громад" презентували в Косівському районі

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17 лютого 2020, 17:25
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Всеукраїнське об’єднання "Платформа громад" представили у Косівському районі. Організація заявила про себе наприкінці минулого року, відтоді проводить заходи у різних населених пунктах Івано-Франківської області.
Олег Гончарук. Фото із facebook сторінки організації
Всеукраїнське об’єднання "Платформа громад" представили у Косівському районі. Організація заявила про себе наприкінці минулого року, відтоді проводить заходи у різних населених пунктах Івано-Франківської області.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на facebook сторінку організації.

Як зазначають засновники об’єднання, до складу політсили можуть входити активні жителі області, які готові відкинути "велику політику" і на місцях робити все для покращення життя громад і громадян.

"Ми бачимо в новій політичній організації "Платформа Громад" ту політичну силу, яка пропонує іти з низу від громадянина, через сім’ю, об’єднану громаду до Соборної України. Вона пропонує формат роботи, який пов'язаний з децентралізацією, з місцевим самоврядування, з підтримкою об’єднаних територіальних громад. І в цьому її відмінність від інших політичних сил", - сказав депутат Івано-Франківської облради Дмитро Дзвінчук.

Головні постулати платформи – вільна людина, заможна родина, сильна громада та Соборна Україна. Запрошені на презентацію кажуть, що задекларовані цілі об’єднання їм до вподоби.

Варто додати, що очолив політичну партію "Всеукраїнське об’єднання "Платформа громад" Олег Гончарук. Він був головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації з вересня 2014 року до червня 2019-го року. Наразі він залишається депутатом Івано-Франківськіої облради, є головою фракції БПП "Солідарність".

За даними системи Opendatabot донедавна партія "Всеукраїнське об’єднання "Платформа громад" мала іншу назву – "Народна правда". Її очолював Артем Дубров, а з листопада 2019-го змінилася назва, адреса та керівник організації.


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