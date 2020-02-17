Денісова звернулась до Москалькової через незаконне затримання рибалок та кримчанина
Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає RegioNews.
"4 лютого 2020 року рішенням "Киевского районного суда" був незаконно заарештований кримський татарин Нариман Межмединов. Про це затримання стало відомо лише сьогодні з повідомлення "прес-службы управления ФСБ по Крыму и г. Севастополю". 15 лютого 2020 року "пограничное управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации" затримало в Азовському морі судно з громадянами України на борту. Офіційні повідомлення щодо підтвердження анкетних даних та процесуального статусу також відсутні", - написала вона на сторінці у соцмережі Facebook.
Зазначається, що Денісова звертається до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою надати офіційні дані про затриманих громадян України, зокрема їхні повні анкетні дані, підстави затримання та процесуальний статус.
Нагадаємо, зранку 17 лютого стало відомо, що співробітники ФСБ Росії затримали в окупованому Криму місцевого жителя.
Пізніше стало відомо, що затриманому Наріману Межмедінову 55 років. За версією слідства, його звинувачують у тому, що влітку 2016 року він поїхав на підконтрольну уряду частину України, де нібито вступив до лав "кримськотатарського добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана". Однак, офіційно цей батальйон так і не створили.
Як повідомляв RegioNews, співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму затримали судно з чотирма громадянами України на борту. Стверджувалося, що рибалки були без документів і нібито займалися незаконним виловом риби.
Головне управління Національної поліції України в АР Крим за фактом захоплення українського судна розпочало кримінальне провадження за статтями 146 та 278 Кримінального кодексу України.
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