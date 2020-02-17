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17 лютого 2020, 17:28 1

Денісова звернулась до Москалькової через незаконне затримання рибалок та кримчанина

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17 лютого 2020, 17:28 1
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Росія продовжує незаконно утримувати українців на тимчасово окупованій території Кримського півострова та не повідомляє про арешти українській владі
Фото: ФСБ Росії. Скріншот
Росія продовжує незаконно утримувати українців на тимчасово окупованій території Кримського півострова та не повідомляє про арешти українській владі

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає RegioNews.

"4 лютого 2020 року рішенням "Киевского районного суда" був незаконно заарештований кримський татарин Нариман Межмединов. Про це затримання стало відомо лише сьогодні з повідомлення "прес-службы управления ФСБ по Крыму и г. Севастополю". 15 лютого 2020 року "пограничное управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации" затримало в Азовському морі судно з громадянами України на борту. Офіційні повідомлення щодо підтвердження анкетних даних та процесуального статусу також відсутні", - написала вона на сторінці у соцмережі Facebook.

Зазначається, що Денісова звертається до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою надати офіційні дані про затриманих громадян України, зокрема їхні повні анкетні дані, підстави затримання та процесуальний статус.

Нагадаємо, зранку 17 лютого стало відомо, що співробітники ФСБ Росії затримали в окупованому Криму місцевого жителя.

Пізніше стало відомо, що затриманому Наріману Межмедінову 55 років. За версією слідства, його звинувачують у тому, що влітку 2016 року він поїхав на підконтрольну уряду частину України, де нібито вступив до лав "кримськотатарського добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана". Однак, офіційно цей батальйон так і не створили.

Як повідомляв RegioNews, співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму затримали судно з чотирма громадянами України на борту. Стверджувалося, що рибалки були без документів і нібито займалися незаконним виловом риби.

Головне управління Національної поліції України в АР Крим за фактом захоплення українського судна розпочало кримінальне провадження за статтями 146 та 278 Кримінального кодексу України.


Україна Крим росія затримання денісова
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