У Києві тестують Kyiv Smart Card
Про це повідомила директорка Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник, пише RegioNews.
"Квиток, "не прив’язаний" до певного виду транспорту. Кожен пасажир, виходячи з необхідної йому кількості поїздок на місяць, може не лише контролювати власні транспортні витрати, але й економити на вартості кожної поїздки. З цією метою розроблена нова гама проїзних квитків. Наприклад, пасажир користується метро та тролейбусом двічі у день протягом 21-го робочого дня на місяць. Отже, він здійснює 84 оплати за проїзд. У такому разі йому вигідно придбати проїзний квиток на 92 поїздки. Вартість кожної такої поїздки становитиме вже не 8, а 6 грн 25 коп. При цьому, 8 поїздок залишаються "резервними", – пояснила Наталія Мельник.
З 1 квітня діятимуть проїзні на 46, 62, 92 та 124 поїздки на місяць, вартістю 290 грн, 390 грн, 575 грн та 770 грн відповідно. Також можна буде придбати "безлімітні" проїзні на всі види громадського транспорту вартістю 1300 грн.
"Цей варіант може бути найбільш зручним для корпоративного використання, якщо виконання посадових обов’язків передбачає інтенсивне переміщення містом упродовж дня", – зазначила директорка Департаменту економіки та інвестицій.
За словами Наталії Мельник, уперше вводиться в обіг "туристичний" проїзний квиток – із терміном дії протягом 24, 48 та 72 годин з моменту активації. Коштуватиме такий квиток 100, 150 та 200 грн відповідно.
Одночасно діятимуть картки Kyiv Smart Card із можливістю поповнення до 50 поїздок за один раз. Поїздки можуть бути використані на всіх видах наземного громадського транспорту. Таке поповнення дає можливість заощадити до 1,5 грн на кожній поїздці.
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