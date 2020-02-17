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17 лютого 2020, 16:50 3

З Уханю евакуюють тільки здорових українців - МОЗ

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17 лютого 2020, 16:50 3
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У літаку, який вивезе громадян України із зараженого коронавірусом міста Ухань в Китаї, не буде осіб із симптомами ГРВІ
Фото: Китай, коронавірус. РБК
У літаку, який вивезе громадян України із зараженого коронавірусом міста Ухань в Китаї, не буде осіб із симптомами ГРВІ

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 17 лютого, передає RegioNews.

За його словами, це загальносвітова практика евакуації людей із карантинних зон.

"Евакуюються здорові люди. На борт людей із симптомами гострої респіраторної хвороби не буде допущено", - заявив він.

Громадяни України проходитимуть перевірку китайських лікарів і українських після приїзду додому. Салон літака буде розбитий на зони таким чином, щоб виключити можливість передачі вірусу між пасажирами.

Наразі йдеться про ізоляцію 49 громадян України та 25 іноземних громадян.

Ляшко наголосив, що Україна поки не планує евакуювати 23 громадян з круїзного лайнера Diamond Princess, що знаходиться на карантині біля берегів Японії.

"Зараз ми зосереджені на евакуації з карантинної зони (Ухань - ред.). Можливо, надалі будемо працювати над евакуацією інших громадян", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці розробили і випробували власні тест-системи, які виявляють коронавірус COVID-19.


коронавірус евакуація Україна Китай хвороба
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