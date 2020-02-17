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17 лютого 2020, 16:36 1

На Львівщині понад 400 дітей знайшли нові родини

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Упродовж 2019 року у сім’ї влаштували 439 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Упродовж 2019 року у сім’ї влаштували 439 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію.

"У нас є позитивне сальдо щодо влаштування дітей і ми і надалі старатимемося зберігати цю динаміку", - розповідає начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Володимир Лис.

Минулого року в області усиновили 47 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них до 1 року – 10 дітей, 1-2 роки – 9 дітей, 3-5 років – 11 дітей, 6-10 років – 11 дітей, 11-17 років – 6 дітей. Семеро дітей віком 10-17 років усиновлені іноземними громадянами США, Канади, Італії.

Створено 7 прийомних сімей, в які на виховання та спільне проживання влаштовано 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 21 дитину влаштовано у новостворені будинки сімейного типу. У функціонуючі дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї влаштували 24 дітей.

В області функціонує 36 дитячих будинків сімейного типу та 84 прийомні сім’ї, в яких виховується та проживають 392 дитини-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. А також 3 патронатні сім’ї, в яких перебувають четверо дітей.


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