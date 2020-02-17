На Чернігівщині попередили міжконфесійний конфлікт

У селі Припутні Ічнянського району поліцейські попередили конфлікт між громадянами, які розділилися у своїх релігійних симпатіях.

У селі Припутні Ічнянського району поліцейські попередили конфлікт між громадянами, які розділилися у своїх релігійних симпатіях.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Поліцію Чернігівської області.

16 лютого до поліції звернувся житель села Припутні Ічнянського району. Повідомив, що біля місцевої церкви йому завдали тілесних ушкоджень.

Правоохоронці встановили, що зранку того дня заявник з представниками релігійної громади Православної церкви України прийшов до території храму "Різдва Богородиці" в селі Припутні, аби зачитати виписку з Державного реєстру про зміну релігійного підпорядкування громади. Зі слів священнослужителя, на вході до храму їх зустрів священик Української Православної церкви Московського патріархату та інші жителі села, один з яких нібито наніс заявнику удар головою в обличчя.

Жителі села розділилися у своїх релігійних симпатіях на два протилежні табори. Частина прихожан підтримує перехід до Православної церкви України, інша воліє залишитися у складі УПЦ МП. Правоохоронці підтримують громадський спокій у населеному пункті.

Інформація про подію внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження. Порушення карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Триває досудове розслідування.