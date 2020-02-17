Жителі Керчі принесли їжу захопленим в Азовському морі рибалкам

Жителі Керчі приносили їжу в ізолятор українським рибалкам, захопленим в Азовському морі 15 лютого. Вони повідомили, що заарештовані почувають себе нормально.

Жителі Керчі приносили їжу в ізолятор українським рибалкам, захопленим в Азовському морі 15 лютого. Вони повідомили, що заарештовані почувають себе нормально.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Крым.Реалии.

"Вони (українські рибалки – КР) нормально себе почувають, в нормальному стані. Плюс до всього, ми займаємося юридичною підтримкою та кваліфікованою допомогою. Ми зустрічалися з їхными рідними. Вони підписали всі звернення", – розповів народний депутат від партії "Слуга народу" Павло Мельник.

Як стверджує депутат, українські рибалки вийшли в море без документів.

"Вони були без документів всі. Батько капітана корабля Максима Терехова вже поїхав в Керч, повіз всі документи хлопцям", – повідомив Мельник.

Нагадаємо, що 15 лютого в Азовському морі затримали судно з чотирма громадянами України на борту.

Після чого українських рибалок заарештували на 10 діб.

Зазначимо, імена затриманих, імовірно, Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи і Максим Терехов.

Українська прокуратура вже відкрила кримінальні справи за статтями викрадення і угон плавучого засобу.