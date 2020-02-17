Жителі Керчі принесли їжу захопленим в Азовському морі рибалкам
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Крым.Реалии.
"Вони (українські рибалки – КР) нормально себе почувають, в нормальному стані. Плюс до всього, ми займаємося юридичною підтримкою та кваліфікованою допомогою. Ми зустрічалися з їхными рідними. Вони підписали всі звернення", – розповів народний депутат від партії "Слуга народу" Павло Мельник.
Як стверджує депутат, українські рибалки вийшли в море без документів.
"Вони були без документів всі. Батько капітана корабля Максима Терехова вже поїхав в Керч, повіз всі документи хлопцям", – повідомив Мельник.
Нагадаємо, що 15 лютого в Азовському морі затримали судно з чотирма громадянами України на борту.
Після чого українських рибалок заарештували на 10 діб.
Зазначимо, імена затриманих, імовірно, Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи і Максим Терехов.
Українська прокуратура вже відкрила кримінальні справи за статтями викрадення і угон плавучого засобу.
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