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17 лютого 2020, 15:06 3

На Житомирщині з Меморіалу Героїв російсько-української війни зникли прапори

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17 лютого 2020, 15:06 3
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Поліцейські розпочали відповідні перевірки за фактом відсутності стягів на флагштоках біля Меморіалу Героїв російсько-української війни у місті Малин Житомирської області
Фото: Малинінформ
Поліцейські розпочали відповідні перевірки за фактом відсутності стягів на флагштоках біля Меморіалу Героїв російсько-української війни у місті Малин Житомирської області

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

"Поліцейські провели огляд пам’ятного знака та навколишньої території. У результаті зафіксували відсутність на флагштоках трьох прапорів. Інших пошкоджень самого меморіалу та атрибутики не виявлено", – йдеться у повідомленні.

Нині розпочаті перевірки щодо обставин зникнення стягів з флагштоків.

"Подібні дії є неприпустимими, відтак реагування на них поліцейських буде адекватним", – наголошують у поліції.


#Малин
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