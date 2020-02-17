На Житомирщині з Меморіалу Героїв російсько-української війни зникли прапори

Поліцейські розпочали відповідні перевірки за фактом відсутності стягів на флагштоках біля Меморіалу Героїв російсько-української війни у місті Малин Житомирської області

Фото: Малинінформ

Поліцейські розпочали відповідні перевірки за фактом відсутності стягів на флагштоках біля Меморіалу Героїв російсько-української війни у місті Малин Житомирської області

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

"Поліцейські провели огляд пам’ятного знака та навколишньої території. У результаті зафіксували відсутність на флагштоках трьох прапорів. Інших пошкоджень самого меморіалу та атрибутики не виявлено", – йдеться у повідомленні.

Нині розпочаті перевірки щодо обставин зникнення стягів з флагштоків.

"Подібні дії є неприпустимими, відтак реагування на них поліцейських буде адекватним", – наголошують у поліції.