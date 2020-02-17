Посадовців Тернопільської ОДА звинувачують у злочинній змові

Поліцією проводиться розслідування привласнення бюджетних коштів відносно посадових осіб ТОВ "Інтенсбуд", підприємства, яке виконувало будівельні роботи на замовлення Тернопільської ОДА.

Тернопільська ОДА, фото зі сторінки Олексія Станько у facebook

Поліцією проводиться розслідування привласнення бюджетних коштів відносно посадових осіб ТОВ "Інтенсбуд", підприємства, яке виконувало будівельні роботи на замовлення Тернопільської ОДА.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на особисту сторінку у facebook голови Тернопільської обласної організації політичної партії "Громадянський рух "Хвиля”" Олексія Станько.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Тернопільської облдержадміністрації вступили у злочинну змову із представниками підрядних організацій по будівництву амбулаторій на території Тернопільської області з метою розкрадання бюджетних коштів. У результаті таких дій інтересам держави завдано збитків у великих розмірах", - повідомляє Станько.

Слідчими діями також встановлено, що посадові особи ТзОВ "Інтенсбуд" здійснили привласнення бюджетних коштів шляхом неналежного виконання робіт. Мова про будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Вишгородок, Лановецького району загальною вартістю 7 млн. 830 тис. грн., в с. Куряни, Бережанського району, загальною вартістю 5 млн. 792 тис. грн., в с. Почапинці, Тернопільського району, загальною вартістю 5 млн. 745 тис. грн., в с. Старе місто, Підгаєцького району загальною вартістю 8 млн. 499 тис. грн.

З серпня 2017 року по нинішній день з ТОВ "Інтенсбуд" укладено 12 договорів з бюджетними установами на загальну суму 38 805 209.65 грн.

