Пристайко роз'яснив відсторонення прокурорів у справі МН17
Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, інформує RegioNews.
За його словами, українська сторона забезпечить допомогу Нідерландам, яка за згодою України займається розслідуванням катастрофи МН17.
"Що стосується слідчих, то це відома проблема, яка існує при зміні, ротації слідчих. Я запевняю вас, що генпрокурор і слідчі, які зайняті справою... керівництво знає, питання розглядається, але він відбувається в контексті нормальної ротації. Не всі слідчі йдуть. Є напрацьовані матеріали", - сказав Пристайко.
Також глава МЗС України зазначив, що на даний момент завершилася технічна частина розслідування, під час якого було встановлено яким саме російським "Буком" був збитий малайзійський літаків.
"Суд буде 9 березня. Це вже кримінальна справа, технічне справа закінчилася. Визначені результати яким саме російським "Буком" був збитий літак. Ми підходимо до важливого кримінальному розслідуванню. До речі, глава МЗС Нідерландів був на засідання 5 міністрів, щоб поділитися досвідом, як захищати інтереси держави у такій катастрофі", - заявив Пристайко.
Нагадаємо, раніше нідерландські ЗМІ повідомили, що всі шість українських прокурорів у справі МН17 були звільнені від виконання своїх обов'язків в ході реформи. Повідомлялося, що звільнення можуть бути серйозною перешкодою на шляху проведення подальшого розслідування стосовно інших можливих підозрюваних.
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