Нардепам доведеться звітувати за витрати у відрядженнях
Як повідомляє RegioNews, про це він заявив під час засідання погоджувальної ради парламенту 17 лютого.
"Я не зовсім розумію, чому до сьогодні ми не можемо привести до ладу цю норму. Чому в будь-яких організаціях, коли у вас є відрядження, ви звітуєте за ті кошти, які вам в межах бюджету надаються для транспортних витрат", - заявив Разумков.
За його словами, врегулювати питання звітності повинен комітет з питань регламенту і комітет з питань податкової та митної політики. Іншими словами - депутатам доведеться привозити чеки і квитанції витрат на транспорт під час відряджень.
Відзвітувати про виконану роботу Разумков попросив на наступному засіданні погоджувальної ради.
Нагадаємо, сьогодні під час засідання Разумков також повідомив, коли комітет ВР розгляне звіт Кабміну.
Також сьогодні спікер сварив парламентаріїв за їх поведінку в залі ВР.
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