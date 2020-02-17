У Києві стартував прийом проектів Громадського бюджету-2021

На сайті Громадського бюджету стала доступною можливість додавання пропозицій для участі в конкурсі проектів. З початку дня вже завантажено 2 проекти на загальну суму 225 тисяч гривень.

На сайті Громадського бюджету стала доступною можливість додавання пропозицій для участі в конкурсі проектів. З початку дня вже завантажено 2 проекти на загальну суму 225 тисяч гривень.

Про це стало відомо з інформації на офіційному сайті Громадської бюджету, пише RegioNews. "Громадський бюджет - інструмент активних громадян для зміни міста, району на краще. Пропонуйте свої проекти, приєднуйтесь до командам і голосуйте за інші цікаві ідеї, об'єднуйтеся в співтовариства. Проекти, які найбільше підтримають кияни шляхом е-голосування, будуть реалізовані місту під контролем команд і громадськості ", - йдеться в повідомленні. До цього, 6 лютого 2020 року на пленарному засіданні Київської міської ради депутати внесли зміни до Положення про Громадський бюджеті міста Києва. Подання проектів на Громадський бюджет-2021 має стартувати 17 лютого і триватиме до 11 березня. Голосування буде проходити з 8 травня по 7 червня. На Громадський бюджет-2021 Київ виділить 170 млн гривень. Підтримали нові параметри 80 депутатів Київради. Нагадаємо, що 14 лютого рішення Київради з новими параметрами громадського на 2020 рік не було опубліковано в газеті "Хрещатик". Таким чином, нові параметри досі не набрали чинності.

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