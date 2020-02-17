У Львові назвали недобросовісних забудовників

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Львова підготувала перелік недобросовісних забудовників, які проводять будівництво без дозвільних документів.

Фото із сайту Львівської МР

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Львова підготувала перелік недобросовісних забудовників, які проводять будівництво без дозвільних документів.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

ЖК "Форест Хілл" на вул. На Нивах. За інформацією ЛМР, будинок збудували без документа, що надає право на виконання робіт та з порушеннями містобудівних умов, ДБН і перевищенням допустимої поверховості. Інспекція ДАБК у м. Львові подала до суду на забудовника, позовні вимоги про знесення цього багатоквартирного будинку задоволено частково. Ухвалено знести самочинно збудовані 5−12-й поверхи на об’єкті будівництва на вул. На Нивах у м. Львові.

ЖК "Галіція" на вул. Т. Шевченка, 307а. Замовником будівництва ТзОВ "Каньйон" розпочато будівництво трьох секцій комплексу багатоквартирних житлових будинків без отримання документів на початок виконання будівельних робіт, з порушенням містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки та використанням її не за цільовим призначенням. Інспекцією ДАБК у м. Львові подано до суду позовну заяву про знесення самочинного будівництва. Львівським окружним адміністративним судом винесено рішення про знесення трисекційного багатоквартирного житлового будинку на вул. Т. Шевченка, 307а.

Зблоковані павільйони на вул. Володимира Великого, 117. Їх будують без дозвільних документів та документа, що посвідчує право користування земельної ділянкою. Інспекція ДАБК у м. Львові видала припис про демонтаж, утім судові процеси тривають і досі.

ЖК "Варшава Хоум" на вул. Варшавська, 22. Забудовник ГО "Наше ідеальне місто" не має містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, документів на право землекористування, розробленого належним чином та затвердженого проекту будівництва, а також документів, які дають право виконувати будівельні роботи. Ця справа перебуває на розгляді у Верховному Суді.

ЖК "Вілла Варшава" на вул. Варшавська, 54. Забудовник також не має містобудівних умов і обмежень, оформленого і затвердженого проєкту та документа, що дозволяє виконувати роботи. Інспекцією подано позовну заяву про приведення самочинного будівництва на вул. Варшавській, 54 у м. Львові до попереднього стану. Рішення суду ще не прийнято.

ЖК "Престиж Умань" на вул. Уманська, 4. На зведення цього ЖК не видавали містобудівні умови та обмеження, забудовники не розробили проєкт та не отримали документи, що надають право виконувати роботи. Рішенням Львівського окружного адміністративного суду забудовник за власний рахунок має знести самочинно збудований об`єкт на вул. Уманська, 4.

Споруда на вул. Балтійська, 20. Забудовник не отримав містобудівні умови і обмеження, документи на право землекористування, не затвердив проект та не отримав дозвіл на будівельні роботи. Наразі справа перебуває на розгляді у Верховному Суді.

ЖК на Личаківській, 259. Замовник будівництва ТзОВ "Лідер Моноліт" не мав містобудівних умов і обмежень, розробленого та затвердженого проєкту, а також дозволу на виконання робіт. Відповідно до постанови Личаківського районного суду м. Львова багатоквартирний житловий будинок на вул. Личаківська, 259 у м. Львові було повністю знесено, а земельна ділянка приведена до попереднього стану.

ЖК на вул. Антонича — Майданна. Замовник будівництва — ПрАТ "Автогаражний кооператив № 15 Галицького району Львова", підрядник: ПрАТ "Ірокс".

Ще два ЖК, які будуються ПАТ "Ірокс" на вул. Тернопільська, 42 та Шевченка, 418 також визнали незаконними, оскільки у забудовника відсутні містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки та документи, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою.

Факт самочинного будівництва виявлено на вул. П. Мирного, 24, площа якого становить близько 3 тис. кв. км. Жодних дозволів на реконструкцію чи добудову немає. Зараз здійснюється перекриття даху, встановлюються вікна, ведуться будівельні роботи.

Львівська міська рада подала позовну заяву до ТзОВ "Голуба Лагуна" про приведення земельної ділянки до попереднього стану шляхом знесення самочинно збудованого об`єкта на вул. Судовій. Суд зобов`язав забудовника знести об'єкт будівництва.