СБУ заблокувала велику мережу російських "ботоферм"

"Ферми" діяли по всій Україні. Угруповання зареєструвало понад вісім тисяч активних акаунтів для поширення фейків про Україну. Обладнання "ферм" підтримувалося через російські онлайн-сервіси

"Ферми" діяли по всій Україні. Угруповання зареєструвало понад вісім тисяч активних акаунтів для поширення фейків про Україну. Обладнання "ферм" підтримувалося через російські онлайн-сервіси

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ. "Оперативники спецслужби встановили, що телекомунікаційні платформи використовували для створення і просування фейкових акаунтів та спільнот для проведення незаконних операцій в інтернеті. Загалом угруповання зареєструвало понад 8 тисяч активних акаунтів для поширення у популярних соцмережах недостовірної інформації про ситуацію в Україні, підбурювання протестних настроїв, залякування населення, розсилання повідомлень про мінування об’єктів критичної інфраструктури та здійснення інформаційних атак на акаунти українських високопосадовців", - йдеться у повідомленні.



Як зазначили в СБУ, через акаунти також поширювали вогнепальну зброю, вибухові пристрої, наркотичні засоби. "Реєстрацію акаунтів у мережі інтернет здійснювали через російські онлайн-сервіси, які надавали послуги віртуальних мобільних номерів. Частина обладнання використовувалася зловмисниками для нелегального переправлення телефонного трафіку незаконно створених "операторів" "Фенікс" і "Лугаком", які функціонують на тимчасово непідконтрольних територіях, на мережі вітчизняних операторів. За інформацією спецслужби, цими "послугами" користувалися ватажки незаконних збройних формувань так званих "ЛНР" і "ДНР", - додали в СБУ.

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