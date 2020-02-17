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17 лютого 2020, 13:31 4

СБУ заблокувала велику мережу російських "ботоферм"

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17 лютого 2020, 13:31 4
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"Ферми" діяли по всій Україні. Угруповання зареєструвало понад вісім тисяч активних акаунтів для поширення фейків про Україну. Обладнання "ферм" підтримувалося через російські онлайн-сервіси
"Ферми" діяли по всій Україні. Угруповання зареєструвало понад вісім тисяч активних акаунтів для поширення фейків про Україну. Обладнання "ферм" підтримувалося через російські онлайн-сервіси

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що телекомунікаційні платформи використовували для створення і просування фейкових акаунтів та спільнот для проведення незаконних операцій в інтернеті. Загалом угруповання зареєструвало понад 8 тисяч активних акаунтів для поширення у популярних соцмережах недостовірної інформації про ситуацію в Україні, підбурювання протестних настроїв, залякування населення, розсилання повідомлень про мінування об’єктів критичної інфраструктури та здійснення інформаційних атак на акаунти українських високопосадовців", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в СБУ, через акаунти також поширювали вогнепальну зброю, вибухові пристрої, наркотичні засоби.

"Реєстрацію акаунтів у мережі інтернет здійснювали через російські онлайн-сервіси, які надавали послуги віртуальних мобільних номерів. Частина обладнання використовувалася зловмисниками для нелегального переправлення телефонного трафіку незаконно створених "операторів" "Фенікс" і "Лугаком", які функціонують на тимчасово непідконтрольних територіях, на мережі вітчизняних операторів.

За інформацією спецслужби, цими "послугами" користувалися ватажки незаконних збройних формувань так званих "ЛНР" і "ДНР", - додали в СБУ.


#ботоферми #CБУ
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