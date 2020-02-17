СБУ заблокувала велику мережу російських "ботоферм"
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що телекомунікаційні платформи використовували для створення і просування фейкових акаунтів та спільнот для проведення незаконних операцій в інтернеті. Загалом угруповання зареєструвало понад 8 тисяч активних акаунтів для поширення у популярних соцмережах недостовірної інформації про ситуацію в Україні, підбурювання протестних настроїв, залякування населення, розсилання повідомлень про мінування об’єктів критичної інфраструктури та здійснення інформаційних атак на акаунти українських високопосадовців", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили в СБУ, через акаунти також поширювали вогнепальну зброю, вибухові пристрої, наркотичні засоби.
"Реєстрацію акаунтів у мережі інтернет здійснювали через російські онлайн-сервіси, які надавали послуги віртуальних мобільних номерів. Частина обладнання використовувалася зловмисниками для нелегального переправлення телефонного трафіку незаконно створених "операторів" "Фенікс" і "Лугаком", які функціонують на тимчасово непідконтрольних територіях, на мережі вітчизняних операторів.
За інформацією спецслужби, цими "послугами" користувалися ватажки незаконних збройних формувань так званих "ЛНР" і "ДНР", - додали в СБУ.
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