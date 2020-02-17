У Китаї вирішили проблему з нестачею масок
Як повідомляє RegioNews, китайська компанія China Construction First Group має намір створити виробництво за шість днів. Очікується, що на заводі виготовлятимуть близько 250 тисяч масок щодня, пише агентство Синьхуа.
Наприкінці січня світу передвістили дефіцит медичних масок через смертельний вірус - багато з магазинів, які торгують ними на інтернет-платформах Amazon і Alibaba, відзначили, що у них закінчується товар. А деякі продавці перестали продавати їх поштучно - можна було замовити лише партії від двох до десяти тисяч масок.
Ще в січні повідомлялося, що китайці скупили сотні мільйонів масок через вірус.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька повідомляла, що 18 лютого за українцями в Китай вилетить літак, а вже 19 лютого вони повернуться додому. Вона додала, що після евакуації українців помістять на 14-денний карантин.
На проведення евакуації українських громадян з Уханя Кабінет міністрів виділив понад 4 млн гривень.
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