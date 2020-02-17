13:05  17 лютого
В Україні стартує Нацплатформа для реінтеграції Донбасу
12:45  17 лютого
Антикорупційний комітет заслухає керівництво НАЗК щодо перезавантаження органу
11:38  17 лютого
Багато шуму і бруду: у Миколаєві люди блокували проїзд вантажівок в порт
UA | RU
UA | RU
17 лютого 2020, 13:31 3

У Китаї вирішили проблему з нестачею масок

Читайте также
на русском языке
17 лютого 2020, 13:31 3
Читайте также на русском языке
У Пекіні будують нову фабрику з виробництва медичних масок і таким чином вирішать проблему з їхньою нестачею, повідомляє агентство Синьхуа.
Фото: AFP
У Пекіні будують нову фабрику з виробництва медичних масок і таким чином вирішать проблему з їхньою нестачею, повідомляє агентство Синьхуа.

Як повідомляє RegioNews, китайська компанія China Construction First Group має намір створити виробництво за шість днів. Очікується, що на заводі виготовлятимуть близько 250 тисяч масок щодня, пише агентство Синьхуа.

Наприкінці січня світу передвістили дефіцит медичних масок через смертельний вірус - багато з магазинів, які торгують ними на інтернет-платформах Amazon і Alibaba, відзначили, що у них закінчується товар. А деякі продавці перестали продавати їх поштучно - можна було замовити лише партії від двох до десяти тисяч масок.

Ще в січні повідомлялося, що китайці скупили сотні мільйонів масок через вірус.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька повідомляла, що 18 лютого за українцями в Китай вилетить літак, а вже 19 лютого вони повернуться додому. Вона додала, що після евакуації українців помістять на 14-денний карантин.

На проведення евакуації українських громадян з Уханя Кабінет міністрів виділив понад 4 млн гривень.


Китай коронавірус вірус
Останні Популярні
Рефат Чубаров
Олексій Кошель
Андрій Романенко
Айдер Муждабаєв
Всі блоги »
Корпорація Зе. Чому не призначають губернатора Сумщини
17 лютого 2020, 09:00
Корпорація Зе. Палиця готується взяти під контроль Рівненщину
12 лютого 2020, 14:59
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Синєгубов Олег Васильович
Голова Полтавської обласної державної адміністрації
Бунечко Віталій Іванович
Голова Житомирської обласної державної адміністрації
Всі досьє »