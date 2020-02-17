У Тернополі за порушення паркування винесли 6 тисяч постанов

Майже 6 тисяч постанов про порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, а також п’ять автомобілів-двійників виявлено інспекторами з паркування управління муніципальної інспекції Тернополя.

Фото із сайту Тернопільської міської ради

Майже 6 тисяч постанов про порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, а також п’ять автомобілів-двійників виявлено інспекторами з паркування управління муніципальної інспекції Тернополя.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду. Впродовж року на вулицях Тернополя виконують свої функції інспектори з паркування управління муніципальної інспекції. За цей період інспекторами винесено близько 6 тисяч постанов про порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, з яких 88% уже сплачені порушниками. Найбільше таких правопорушень інспектори виявляють у Тернополі на б-рі Т.Шевченка, перехресті вулиць Словацького-Грушевського біля шкіл №3 та №4, перехресті вулиць Пирогова – Князя Острозького, перехресті б-ру Т. Шевченка - Кн. Острозького, на вул. Шептицького та на вул. Живова. Інспекторами також виявлено п’ять автомобілів-двійників, інформацію про які передано у правоохоронні органи. Для автоматизації процесу видачі протоколів в місті закупили нове обладнання. Тож незабаром на лобовому склі автомобілів-порушників повідомлення про винесення постанови буде роздруковане на портативному принтері.



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