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17 лютого 2020, 12:30 1

У Тернополі за порушення паркування винесли 6 тисяч постанов

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17 лютого 2020, 12:30 1
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Майже 6 тисяч постанов про порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, а також п’ять автомобілів-двійників виявлено інспекторами з паркування управління муніципальної інспекції Тернополя.
Фото із сайту Тернопільської міської ради
Майже 6 тисяч постанов про порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, а також п’ять автомобілів-двійників виявлено інспекторами з паркування управління муніципальної інспекції Тернополя.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.

Впродовж року на вулицях Тернополя виконують свої функції інспектори з паркування управління муніципальної інспекції.

За цей період інспекторами винесено близько 6 тисяч постанов про порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, з яких 88% уже сплачені порушниками.

Найбільше таких правопорушень інспектори виявляють у Тернополі на б-рі Т.Шевченка, перехресті вулиць Словацького-Грушевського біля шкіл №3 та №4, перехресті вулиць Пирогова – Князя Острозького, перехресті б-ру Т. Шевченка - Кн. Острозького, на вул. Шептицького та на вул. Живова.

Інспекторами також виявлено п’ять автомобілів-двійників, інформацію про які передано у правоохоронні органи.

Для автоматизації процесу видачі протоколів в місті закупили нове обладнання. Тож незабаром на лобовому склі автомобілів-порушників повідомлення про винесення постанови буде роздруковане на портативному принтері.


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