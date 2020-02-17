В Україні стартує Нацплатформа для реінтеграції Донбасу

Нацплатформа примирення і єдності для реінтеграції окупованого Донбасу стартує 19 лютого

Нацплатформа примирення і єдності для реінтеграції окупованого Донбасу стартує 19 лютого

Як повідомляє RegioNews, радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Сивохо на своїй сторінці у Facebook написав, що Національна платформа допоможе навести мости між людьми по обидва боки ліній дотику.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року стало відомо,що що РНБО планує підготувати Нацплатформу для реінтеграції Донбасу. Для її створення використовувався досвід вирішення військових конфліктів Ірландії, Боснії та інших країн.

Раніше 21 жовтня шоумен Сергій Сивохо став радником секретаря Ради національної безпеки оборони.