На рекламу в соцмережах голови Харківської ОДА витрачені тисячі доларів - ЗМІ

За вісім місяців (червень 2019 - лютий 2020) на рекламу публікацій з офіційної сторінки голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера було витрачено 8 750 доларів

Фото: "Город Х"

За вісім місяців (червень 2019 - лютий 2020) на рекламу публікацій з офіційної сторінки голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера було витрачено 8 750 доларів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Город Х".

Відзначено, що досліджуваний період включає і частину передвиборної кампанії. При цьому більшу частину цих коштів - 7 079 доларів профінансувала Громадська організація "Команда Зеленського". Джерело решти фінансування не вказано.

Крім офіційної сторінки Кучера існують і інші, що рекламують діяльність глави ХОДА. Зокрема, сторінка громадської організації "За Кучера".

За період з червня 2019 року по лютий 2020 року на рекламу публікацій, пов'язаних з діяльністю Кучера, було витрачено 6 015 доларів. З них за останній тиждень (8-14 лютого 2020 року) було витрачено трохи менше 100 доларів. Причому, майже всі фінансові вливання (5 935 доларів) робилися від користувача з ім'ям Євген Боровик.