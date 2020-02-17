На Житомирщині людям не дозволяють створити ОТГ
Про мітинг пише RegioNews з посиланням на 1ZT.UA. Причина мітингу – людям відмовляють у створенні ОТГ і не спитавши, хочуть об’єднати з іншою громадою.
Жителі тримають у руках плакати "Не змушуйте людей перекривати міжнародну трасу та залізницю", "Бунечко, Федоренко, ви тут тимчасово, а нам тут жити".
"Нам не дають право створити свою ОТГ – Гладковицьку. Ми запитуємо владу – чому? Адже ми дотрималися всіх вимог щодо створення громади і термінів, проте нас хочуть об'єднати з Овруцькою ОТГ, яка не спроможна буде утримувати школи і садочки і цих селах", – розповів один із ініціаторів створення ОТГ, депутат Овруцької міської ради Петро Левківський.
До мітингувальників вийшов голова ОДА Віталій Бунечко. Він розповів, що люди вчасно не подали документи, тому так сталося. ОДА звернулася до профільного міністерства і, можливо, у перспективний план ще зможуть внести зміни.
Нині ж за перспективним планом Овруцький район планують розділити на дві ОТГ, хоча раніше за цим же планом було три. Люди категорично не хочуть об'єднуватися у великі громади, адже переконані, що при об'єднанні із районним центром все фінансування матиме Овруч, а не маленькі села.
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