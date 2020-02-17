У Дніпрі чиновники вкрали 7 мільйонів на ремонті навчального закладу
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.
Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2018 - 2019 років один з департаментів органу місцевого самоврядування Дніпропетровської області провів ряд тендерних закупівель з капітального ремонту будівель і благоустрою прилеглої території навчального закладу на 49 мільйонів гривень. За версією слідства, перемогу в тендері штучно отримали афілійовані з чиновниками фірми.
Головні підрядчики в документації дублювали частину виконаних робіт. За попередніми оцінками фахівців, ця угода дозволила присвоїти майже 7 мільйонів гривень бюджетних коштів, які були виведені через фірми-прокладки в тіньовий обіг.
Правоохоронці вилучили документацію, що свідчить про проведення незаконної оборудки.
В рамках розпочатого кримінального провадження проводяться відповідні експертизи.
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