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17 лютого 2020, 11:34 1

У Дніпрі чиновники вкрали 7 мільйонів на ремонті навчального закладу

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17 лютого 2020, 11:34 1
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У Дніпрі СБУ викрила багатомільйонну угоду з присвоєння бюджетних коштів
Фото: Служба безпеки України
У Дніпрі СБУ викрила багатомільйонну угоду з присвоєння бюджетних коштів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2018 - 2019 років один з департаментів органу місцевого самоврядування Дніпропетровської області провів ряд тендерних закупівель з капітального ремонту будівель і благоустрою прилеглої території навчального закладу на 49 мільйонів гривень. За версією слідства, перемогу в тендері штучно отримали афілійовані з чиновниками фірми.

Головні підрядчики в документації дублювали частину виконаних робіт. За попередніми оцінками фахівців, ця угода дозволила присвоїти майже 7 мільйонів гривень бюджетних коштів, які були виведені через фірми-прокладки в тіньовий обіг.

Правоохоронці вилучили документацію, що свідчить про проведення незаконної оборудки.

В рамках розпочатого кримінального провадження проводяться відповідні експертизи.


хищение тендер
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