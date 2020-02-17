Антикорупційний комітет заслухає керівництво НАЗК щодо перезавантаження органу

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики 19 лютого о 14:30 заслухає керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції щодо перебігу перезавантаження органу.

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики 19 лютого о 14:30 заслухає керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції щодо перебігу перезавантаження органу.

Про це повідомляє RegioNews, з посиланням на порядок денний засідань комітетів, опублікований на сайті парламенту.

Також керівництво органу має розповісти про співпрацю із викривачами корупції.

Крім того, члени комітету обговорять виконання норм чинного законодавства із формування комісії зовнішнього контролю для проведення щорічної незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що НАПКА почало перевірку декларації Зеленського через поїздку в Оман.

Як відомо, на початку січня Зеленський прибув з візитом в Оман. Володимир Зеленський приїхав в Оман разом з сім'єю за свій рахунок, заявили в Офісі президента.