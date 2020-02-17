У Львові виділили мільйон гривень на підтримку громадських організацій
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.
У міському управлінні соціального захисту передбачили кошти на фінансову підтримку заходів, які напрацювали громадські організації в соціальній сфері у 2020 році. На 17 найкращих соціальних ініціатив цьогоріч скерують 1 078 545 грн.
"Цього року ми фінансово підтримали найбільшу за останні роки кількість заходів, адже громадські організації скерували нам на розгляд багато дуже потрібних місту соціальних ініціатив. Притому всі вони — цікаві, різнопланові й розраховані на різні категорії громадян: і бездомних, і людей з інвалідністю, і дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, і малозабезпечені сім’ї, і молодь з особливими потребами", - розповів начальник управління соціального захисту ЛМР Ігор Кобрин.
Що ж до різноплановості заходів, то це мандрівки, таборування, оздоровлення, закупівля шкільного приладдя для дітей із кризових сімей, майстер-класи, концерти, конкурси, сангігієнічні послуги для бездомних, харчування для потребуючих.
Як повідомив посадовець, цього року зросла не тільки кількість громадських ініціатив, до фінансування яких долучилось місто, а й, власне, сума бюджетних коштів. Так, у 2020 році на ці потреби передбачили 1 078 545 грн, тоді як у 2019 році — 955 625 грн, а у 2018 році — 795 850 грн.
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