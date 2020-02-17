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17 лютого 2020, 10:46 2

У Тернополі створили інтерактивну мапу спортивних майданчиків

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17 лютого 2020, 10:46 2
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У місті функціонує 46 спортивних майданчиків, усіх їх можна знайти на інтерактивній мапі.
У місті функціонує 46 спортивних майданчиків, усіх їх можна знайти на інтерактивній мапі.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.

Відтепер жителі міста, які проживають в тому чи іншому мікрорайоні, зможуть легко переглянути найближчу спортивну локацію за одним кліком.

Наразі в місті функціонує 46 спортивних майданчиків: 19 спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням, 27 універсальних спортивних майданчиків, а також Тернопільський міський стадіон. Окрім того, на карту нанесено ще 13 спортивних об’єктів, які заплановано відремонтувати.

"Розвиток спорту є одним із пріоритетів у роботі Тернопільської міської ради. Нашою головною метою є не лише розвиток професійного спорту, а й залучення якомога більшої кількості тернополян до занять фізичною культурою та спортом, - зазначає міський голова Сергій Надал. - Саме тому ми працюємо над вдосконаленням і оновленням існуючих спортивних майданчиків та проектуємо нові об’єкти у кожному мікрорайоні міста".

Спортивні локації міста з тренажерним обладнанням та універсальні спортивні майданчики можна переглянути за цим посиланням.


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