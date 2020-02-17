У Кабміні розповіли про реформу будівельної галузі

Віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль в розповів, що будівельну галузь України реформують до кінця 2020 року. Зусилля будуть спрямовані на сертифікацію фахівців, а також перехід на європейські стандарти

Віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль в розповів, що будівельну галузь України реформують до кінця 2020 року. Зусилля будуть спрямовані на сертифікацію фахівців, а також перехід на європейські стандарти

"Це буде пов'язано з багатьма факторами: з фактором страхування, з фактором сертифікації фахівців, з переходом на європейські стандарти проектування, технічні норми і параметри", - уточнив він у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". За словами віцепрем'єр-міністра, робота над реформою об'єднала навколо себе союзників, а для її впровадження на практиці залучать експертів. Шмигаль додав, що реформа в будівельній сфері буде схожою з реформою децентралізації. Тобто, питання про порушення прав (зокрема, в області будівельного ринку) можна буде вирішувати на місцевому рівні. За словами віце-прем'єра, зараз уряд створює таку систему, яка виключить існування незаконних схем для забудовників, архітекторів і підрядників. Це, в подальшому, допоможе в боротьбі з незаконними забудовами, зазначив він. Нагадаємо, на початку цього року уряд виділив 3,5 млрд грн на ремонт і будівництво шкіл.

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