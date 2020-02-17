Викрадення та ДТП. Стали відомі подробиці погоні в Дніпрі

У Дніпрі патрульні затримали двох чоловіків, які влаштували погоню

Фото: патрульна поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі патрульні затримали двох чоловіків, які влаштували погоню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Дніпропетровської області.

Погоня почалася після того, як в Audi на ходу відкрилися задні двері і хтось закричав "допоможіть!". Патрульні подали водієві сигнал зупинитися, але той не реагував і 10 хвилин намагався втекти від поліцейських, проїжджаючи на червоне світло світлофорів. У підсумку, на одному з перехресть проспекту Слобідського і вулиці Воронезькій водій не впорався з керуванням і збив трьох пішоходів. Двоє людей - чоловік і дитина отримали важкі травми, ще один чоловік - батько дитини загинув на місці.

В цей час з Audi вискочили троє людей. Двоє кинулися навтьоки, а третій побіг до патрульних. За його словами, невідомі силоміць відсторонили його від керування автомобілем і везли в невідомому напрямку.

Поліцейські наздогнали двох втікачів і затримали їх. У одного з них, а також в салоні авто, інспектори виявили предмети, схожі на бойову зброю. Попередньо це - травматичні пістолети.

Як з'ясувалося, чоловік, який намагався втекти від поліції за кермом Audi, знаходиться в розшуку поліцією Криму за вимагання.

Попередньо, чоловікам загрожує відповідальність за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК по ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) КК, ст.146 (Незаконне позбавлення волі) КК, ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК.