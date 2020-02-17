Прокуратура оголосила у розшук двох учасників "Самооборони Криму"

Співробітники поліції спільно з представниками прокуратури Автономної Республіки Крим повідомили про підозру двом учасникам "Самооборони Криму". Підозрюваних оголосили у розшук.

Співробітники поліції спільно з представниками прокуратури Автономної Республіки Крим повідомили про підозру двом учасникам "Самооборони Криму". Підозрюваних оголосили у розшук.

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на прес-службу прокуратури АРК.

Підозри висунуті за ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

За інформацією відомства, досудовим розслідуванням встановлено, що двоє громадян України, були учасниками "Самооборони Криму" і в лютому-березні 2014 року "перебували на службі незаконно створеного блокпосту "Орловський міст".

Повідомляється, що підозрювані незаконно перевіряли документи, обшукували автомобілі, а також затримували проукраїнськи налаштованих жителів півострова.

Довідка: "Самооборона Криму" з'явилася напередодні анексії півострова і допомагала російській анексії. 11 червня 2014 року підконтрольний Кремлю парламент півострова узаконив цю організацію, прийнявши відповідний закон. Правозахисники не раз заявляли про причетність цього збройного формування до ряду злочинів, велика частина з яких досі в Криму не розкрита

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