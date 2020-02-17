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17 лютого 2020, 11:10 1

Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва через акції протесту

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17 лютого 2020, 11:10 1
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Поліція і Національна гвардія посилили заходи безпеки в центрі Києва у зв'язку з проведенням акцій протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ. Повідомляється, що з неділі, 16 лютого, в центральній частині Києва несуть службу близько 1000 правоохоронців.
Поліція і Національна гвардія посилили заходи безпеки в центрі Києва у зв'язку з проведенням акцій протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ. Повідомляється, що з неділі, 16 лютого, в центральній частині Києва несуть службу близько 1000 правоохоронців.

"Наряди патрулюють для забезпечення порядку. Залучені також кінологи і вибухотехніки. Правоохоронці будуть проводити превентивні заходи, зокрема перевірки речей та документів. Прошу з розумінням ставитися, адже це потрібно для того, щоб всі заплановані заходи пройшли спокійно", - повідомив глава поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє RegioNews.

Також в поліції закликали не брати на акції протесту заборонені предмети.

Нагадаємо, 12 лютого правоохоронці також переходили на посилений режим патрулювання в центрі Києва через анонсовані масові акції протесту під будівлею Кабінету міністрів України. Тоді вантажоперевізники виступали з вимогою звільнити міністра інфраструктури.

Також повідомлялося, що 6 лютого в Києві проходили акції протесту у зв'язку з голосуванням за відкриття ринку землі в Раді. Тоді Національна поліція Києва посилила заходи безпеки у зв'язку з запланованими акціями під Верховною радою.


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