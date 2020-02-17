На Львівщині з озера витягнули тіла чотирьох хлопців

Трагедія трапилася учора, 16 лютого, у селі Коти Яворівського району Львівської області. Водій автомобіля "Ауді 80" не впорався з керуванням, внаслідок аварії усі четверо пасажирів загинули на місці.

Фото із сайту ГУНП у Львівській області

Трагедія трапилася учора, 16 лютого, у селі Коти Яворівського району Львівської області. Водій автомобіля "Ауді 80" не впорався з керуванням, внаслідок аварії усі четверо пасажирів загинули на місці.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області:

16 лютого в Яворівський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що у водоймі в селі Коти виявлено автомобіль.

Поліцейські попередньо встановили, що водій "Ауді 80", 20-річний мешканець району, не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб впав у водойму та перекинувся на дах.

Водій та троє пасажирів автомобіля були жителями Яворівського району, вік хлопців від 19 до 24 років. Усі четверо загинули на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом.

Проводиться досудове розслідування.

Фото з сайтів ГУНП та ДСНС.