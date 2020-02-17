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17 лютого 2020, 10:12 1

За "п'яне" ДТП затриманий полковник поліції спецпризначення

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17 лютого 2020, 10:12 1
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У місті Бровари Київської області п'яний поліцейський збив двох людей. Одна людина загинула
У місті Бровари Київської області п'яний поліцейський збив двох людей. Одна людина загинула

Про це пише RegioNews з посиланням на прессслужба ГБР.

Державне бюро розслідувань затримало одного з керівників взводу полку поліції особливого призначення ГУ Нацполіціі в Київській області після вчинення ним дорожньо-транспортної пригоди в Броварах Київської області.

Встановлено, що під час скоєння ДТП співробітник поліції знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

"Правоохоронець затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого.


#ДТП #поліція
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