Робота КПВВ "Маріїнка" буде припинена через ремонт

У вівторок, 18 лютого, буде призупинено роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду "Маріїнка" буде припинена у зв'язку з проведенням робіт з оновлення електричних мереж

У вівторок, 18 лютого, буде призупинено роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду "Маріїнка" буде припинена у зв'язку з проведенням робіт з оновлення електричних мереж

"За рішенням командувача об'єднаних сил 18 лютого буде тимчасово припинено здійснення пропускних операцій у цьому контрольному пункті. Це мінімально необхідний час для проведення запланованих робіт. Командування об'єднаних сил акцентує увагу громадян на обліку цієї інформації при плануванні своїх поїздок", - повідомили в штабі ООС. Раніше загороднюк розповів про три нові точки для розведення військ. Також повідомлялося, що українська сторона на Мінських переговорах запропонувала три ділянки розведення військ: контрольний пункт в'їзду і виїзду Гнутове, залізничний міст у Станиці Луганській і Новоселівка-2.

.