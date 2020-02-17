Росія встановила біля Керченського мосту пости для огляду автомобілів

На під'їздах до Керченського мосту з'явилися два пункти пропуску. Співробітники російської поліції будуть контролювати пересування вантажних автомобілів і оглядати легкові.

Фото: Крим.Реалії

На під'їздах до Керченського мосту з'явилися два пункти пропуску. Співробітники російської поліції будуть контролювати пересування вантажних автомобілів і оглядати легкові.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Державної інспекції безпеки дорожнього руху Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації. До цього пости російської дорожньо-патрульної служби працювали за тимчасовою схемою. Тепер біля Керченського мосту стоять стаціонарні комплекси. За даними відомства, пости встановили з боку анексованого Криму і Краснодарського краю сусідньої Росії. Повідомляється, що на постах передбачені приміщення для роботи нарядів ДПС, зберігання спеціальних засобів. Пости обладнані апаратно-програмними комплексами автоматичного розпізнавання державних реєстраційних знаків транспортних засобів, вмонтовані системи незалежного енергопостачання та цілодобового відеоспостереження.

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