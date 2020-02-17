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17 лютого 2020, 10:06 1

Росія встановила біля Керченського мосту пости для огляду автомобілів

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17 лютого 2020, 10:06 1
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На під'їздах до Керченського мосту з'явилися два пункти пропуску. Співробітники російської поліції будуть контролювати пересування вантажних автомобілів і оглядати легкові.
Фото: Крим.Реалії
На під'їздах до Керченського мосту з'явилися два пункти пропуску. Співробітники російської поліції будуть контролювати пересування вантажних автомобілів і оглядати легкові.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Державної інспекції безпеки дорожнього руху Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації.

До цього пости російської дорожньо-патрульної служби працювали за тимчасовою схемою. Тепер біля Керченського мосту стоять стаціонарні комплекси.

За даними відомства, пости встановили з боку анексованого Криму і Краснодарського краю сусідньої Росії.

Повідомляється, що на постах передбачені приміщення для роботи нарядів ДПС, зберігання спеціальних засобів. Пости обладнані апаратно-програмними комплексами автоматичного розпізнавання державних реєстраційних знаків транспортних засобів, вмонтовані системи незалежного енергопостачання та цілодобового відеоспостереження.


Крым Керчинський міст Россия
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