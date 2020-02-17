Пам'ятник Ватутіну хочуть прибрати з Маріїнського парку

У мерію звернулися з ініціативою демонтувати пам'ятник генералу Миколі Ватутіну, встановлений в Маріїнському парку

У мерію звернулися з ініціативою демонтувати пам'ятник генералу Миколі Ватутіну, встановлений в Маріїнському парку

Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київської міської ради, пише RegioNews.

"Проти цього пам'ятника були проведені десятки акцій різними патріотичними організаціями. Нещодавно невідомі облили його зеленкою. З огляду на, що під пам'ятником, ймовірно, може бути його могила, прошу провести рішення про цивілізований демонтаж пам'ятника і перенесення могили (якщо вона є) на територію одного з кладовищ Києва ", - йдеться в петиції.

Щоб петиція була розглянута Київрадою, вона повинна набрати 10 тисяч голосів за 90 днів.