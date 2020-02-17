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17 лютого 2020, 10:01

18 лютого закриють КПВВ "Мар’їнка"

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17 лютого 2020, 10:01
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18 лютого у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Мар’їнка" будуть оновлювати систему електрики
Фото: пресцентр операції Об’єднаних сил
18 лютого у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Мар’їнка" будуть оновлювати систему електрики

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр операції Об’єднаних сил.

За рішенням Командувача об’єднаних сил 18 лютого буде тимчасово припинено пропуск людей у цьому контрольному пункті.

Як зазначили в ООС, це мінімально необхідний час для проведення запланованих робіт.

"Командування об’єднаних сил акцентує увагу громадян на врахуванні цієї інформації при плануванні своїх поїздок", - йдеться в повідомленні.


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