18 лютого закриють КПВВ "Мар’їнка"

18 лютого у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Мар’їнка" будуть оновлювати систему електрики

Фото: пресцентр операції Об’єднаних сил

18 лютого у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Мар’їнка" будуть оновлювати систему електрики

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр операції Об’єднаних сил.

За рішенням Командувача об’єднаних сил 18 лютого буде тимчасово припинено пропуск людей у цьому контрольному пункті.

Як зазначили в ООС, це мінімально необхідний час для проведення запланованих робіт.

"Командування об’єднаних сил акцентує увагу громадян на врахуванні цієї інформації при плануванні своїх поїздок", - йдеться в повідомленні.