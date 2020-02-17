Ситуація на Донбасі: бойовики РФ 9 разів порушили режим припинення вогню
Як повідомляє RegioNews, з посиланням на штаб ООС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли по нашим позиціям:
- поруч з Лебединським – з міномету калібру 82 мм ворог випустив 7 мін, а також вів вогонь з великокаліберного кулемету;
- двічі неподалік Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Шість ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- двічі у районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Кримського – зі 120-мм міномету - 20 мін;
- поруч з Оріховим – з міномету калібру 120 мм – 25 мін та 5 мін з 82-мм міномету;
- неподалік Новозванівки – зі 120-мм міномету противник випустив 18 мін;
- у районі населеного пункту Хутір Вільний – з міномету калібру 82 мм – 6 мін.
На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння.
Вчора, 16 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.
Нагадаємо, в Росії назвали умови для проведення нового нормандського саміту.
- 12:45 17 лютого Антикорупційний комітет заслухає керівництво НАЗК щодо перезавантаження органу
- 12:36 17 лютого На рекламу в соцмережах голови Харківської ОДА витрачені тисячі доларів - ЗМІ
- 12:30 17 лютого У Тернополі за порушення паркування винесли 6 тисяч постанов
- 12:19 17 лютого Рада планує у п’ятницю заслухати звіт Кабміна Гончарука
- 11:45 17 лютого Голова Львівської ОДА шукає таланти
- 11:35 17 лютого У Кабміні розповіли про реформу будівельної галузі
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 17:10 15 лютого Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
- 18:19 15 лютого Партія "Слуга народу" змінила статут і зібралася на місцеві вибори
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло