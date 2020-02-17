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17 лютого 2020, 09:10

Ситуація на Донбасі: бойовики РФ 9 разів порушили режим припинення вогню

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17 лютого 2020, 09:10
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16 лютого збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької збро
Фото: штаб ООС
16 лютого збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької збро

Як повідомляє RegioNews, з посиланням на штаб ООС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли по нашим позиціям:

- поруч з Лебединським – з міномету калібру 82 мм ворог випустив 7 мін, а також вів вогонь з великокаліберного кулемету;

- двічі неподалік Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Шість ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- двічі у районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- поблизу Кримського – зі 120-мм міномету - 20 мін;

- поруч з Оріховим – з міномету калібру 120 мм – 25 мін та 5 мін з 82-мм міномету;

- неподалік Новозванівки – зі 120-мм міномету противник випустив 18 мін;

- у районі населеного пункту Хутір Вільний – з міномету калібру 82 мм – 6 мін.

На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння.

Вчора, 16 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, в Росії назвали умови для проведення нового нормандського саміту.


Донбас ООС зведення бойовики обстріли
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