Алчевські металурги страйкують через борги із зарплати
На Алчевському металургійному комбінаті, який розташований на окупованій частині Луганської області працівники двох цехів оголосили страйк
На Алчевському металургійному комбінаті, який розташований на окупованій частині Луганської області працівники двох цехів оголосили страйк
Про це повідомляє ВВ з посиланням на блогера "Луганський інсайд", пише RegioNews.
13 лютого оголосив страйк і повністю припинив роботу залізничний цех, працівники якого пред'явили ряд вимог керівництву (на даний момент страйк триває). З цієї ж причини страйкує доменний цех.
Також дружини співробітників АМК збираються пікетувати "адміністрацію" Алчевська 17 лютого а 18 лютого "адміністрацію ватажка" ЛНР "Леоніда Пасічника.
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