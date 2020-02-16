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16 лютого 2020, 18:01 1

У Мюнхені завершилася конференція з безпеки

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16 лютого 2020, 18:01 1
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У безпековій конференції взяли участь близько 600 поважних гостей, включно майже 40 голів держав і урядів, понад 100 міністрів закордонних справ і оборони. Переважна більшість панелей була присвячена європейській та євроатлантичній тематиці
У безпековій конференції взяли участь близько 600 поважних гостей, включно майже 40 голів держав і урядів, понад 100 міністрів закордонних справ і оборони. Переважна більшість панелей була присвячена європейській та євроатлантичній тематиці

Наступна конференція відбудеться 19-21 лютого 2021 року, сказав її голова Вольфганг Ішингер, закриваючи форум 16 лютого, пише RegioNews.

"Сподіваюся, що дебати щодо оптимізму для Європи, оптимізм і стабільність на нашому континенті та навколо дасть поштовх новій фазі обговорень наступного року", – підсумував він.

Даючи оцінку нинішній конференції, він зазначив, що її тема – Westlessness, або "беззахіддя", "брак Заходу" – спровокували чимало дебатів. Дехто погоджується з такою концепцією, інші – ні.

Дещо менше уваги цьогоріч приділили близькосхідній тематиці, трохи більше –на центральній Азії. Уперше в історії на одній панелі з Нагорно-Карабаського конфлікту зійшлися президент Азербайджану та прем’єр-міністр Вірменії.

Україну на форумі представляв Президент Володимир Зеленський, який виступив та взяв участь у дискусії, а також ряд міністрів, які провели на полях форуму двосторонні зустрічі.


#мюнхенська конференція
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