У Мюнхені завершилася конференція з безпеки
Наступна конференція відбудеться 19-21 лютого 2021 року, сказав її голова Вольфганг Ішингер, закриваючи форум 16 лютого, пише RegioNews.
"Сподіваюся, що дебати щодо оптимізму для Європи, оптимізм і стабільність на нашому континенті та навколо дасть поштовх новій фазі обговорень наступного року", – підсумував він.
Даючи оцінку нинішній конференції, він зазначив, що її тема – Westlessness, або "беззахіддя", "брак Заходу" – спровокували чимало дебатів. Дехто погоджується з такою концепцією, інші – ні.
Дещо менше уваги цьогоріч приділили близькосхідній тематиці, трохи більше –на центральній Азії. Уперше в історії на одній панелі з Нагорно-Карабаського конфлікту зійшлися президент Азербайджану та прем’єр-міністр Вірменії.
Україну на форумі представляв Президент Володимир Зеленський, який виступив та взяв участь у дискусії, а також ряд міністрів, які провели на полях форуму двосторонні зустрічі.
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