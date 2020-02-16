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На Тайвані зафіксували першу смерть від коронавірусу
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16 лютого 2020, 16:56

На Тайвані зафіксували першу смерть від коронавірусу

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16 лютого 2020, 16:56
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Як повідомили у міністерстві охорони здоров’я, померлий – чоловік похилого віку, який останнім часом не виїжджав за кордон та хворів на діабет і гепатит Б
Як повідомили у міністерстві охорони здоров’я, померлий – чоловік похилого віку, який останнім часом не виїжджав за кордон та хворів на діабет і гепатит Б

Про це повідомляє агентство Reuters, пише RegioNews.

На Тайвані загалом підтвердили 20 випадків зараження новим вірусом.

Це п’ята смерть від коронавірусу за межами Китаю, по одному летальному випадку також зафіксовано на Філіппінах, у Гонконгу, Японії та Франції.

Кількість людей, інфікованих коронавірусом, станом на 16 лютого зросла до 69 256, померли 1 669 людей.

2019-nCov належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною. Більшість хворих, однак, видужують.


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