У Франківського "Голосу" змінюють керівництво

Обласну організацію партії очолить Володимир Тищенко, міську організацію в Івано-Франківську – Юрій Козакевич.

На фото: Ярослав Юрчишин

Обласну організацію партії очолить Володимир Тищенко, міську організацію в Івано-Франківську – Юрій Козакевич.

Про це повідомив заступник голови партії "Голос", народний депутат України Ярослав Юрчишин місцевому виданню КУРС, пише RegioNews.

За його словами, остаточне рішення прийматиме команда партії на національному рівні, але він рекомендуватиме на її розгляд саме Тищенка і Козакевича.

"Тищенко формує команду обласного керівництва і має всі повноваження пропонувати людей, які будуть в цій команді працювати. Також працюю з Юрієм Козакевичем, який як член партії працює по місту Франківську. Звісно, це тільки початок", – сказав Юрчишин.

"Голос" оновлює команду в області, оскільки в партії не задоволені результатами партії та її висуванців на парламентських виборах минулого року. Вже за кілька тижнів відбудуться офіційні презентації Івано-Франківської міської та обласної організацій.

Юрчишин також зазначив, що "Голос" буде активно брати участь у місцевих виборах восени цього року, в тому числі партія висуватиме кандидата й на посаду міського голови Івано-Франківська. Чи буде це Юрій Козакевич, за словами Юрчишина, поки говорити рано.

Володимир Тищенко – 39-річний підприємець, раніше очолював філію "Правекс-Банку" в Івано-Франківську. Торік балотувався як висуванець "Голосу" у 87-му виборчому окрузі (Надвірна), де переміг кандидат від "Слуги народу" Зіновій Андрійович. Одружений, виховує чотирьох дітей.

Юрій Козакевич – громадський діяч, підприємець. За освітою економіст: закінчив ІФНТУНГ за спеціальністю "менеджмент організацій" та Львівську бізнес-школу. Співзасновник громадської ініціативи "Франківськ, який треба берегти".