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16 лютого 2020, 15:13

Світлана Павелецька керуватиме комунікаційним офісом Кабміну

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16 лютого 2020, 15:13
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Колишня директор з маркетингових комунікацій і член правління групи "1 + 1 медіа" Світлана Павелецька оцінила нове призначення як "гідний виклик і необхідний рівень стресу"
Фото: blog.yakaboo.ua
Колишня директор з маркетингових комунікацій і член правління групи "1 + 1 медіа" Світлана Павелецька оцінила нове призначення як "гідний виклик і необхідний рівень стресу"

Про це повідомляє "Детектор медіа", пише RegioNews.

"Після роботи в медіа це гідний виклик і високий рівень необхідного стресу. Для мене велика удача і відповідальність бути частиною команди, яка працює заради позитивних змін в країні. Як ми говорили на "плюсах": "Нашу роботу бачать все", - прокоментувала Павелецька.

Світлана Павелецька працювала в "1 + 1 медіа" з 2011 по 2020 рік. З грудня 2011 року, вона очолювала піар-департамент "1 + 1". З серпня 2018 очолила департамент маркетингових комунікацій "1 + 1". У серпні 2019 Світлана Павелецька стала членом правління "1 + 1 медіа". 17 січня 2020 року вирішила покинути медіагрупу.

До роботи в "1 + 1 медіа" Світлана Павелецька відповідала за корпоративні комунікації активів, що входять в службу продажів компанії "Метінвест". А до цього очолювала піар-агентство Pillar Hill & Knowlton.

Також Світлана Павелецька разом з гендиректором "1 + 1 медіа" Олександром Ткаченком і гендиректором УНІАН Артемом Ковальовим стала співзасновником книжкового видавництва "Книголав".


#Світлана Павелецька #Кабмін #Комунікаційний офіс
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