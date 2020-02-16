Світлана Павелецька керуватиме комунікаційним офісом Кабміну
Про це повідомляє "Детектор медіа", пише RegioNews.
"Після роботи в медіа це гідний виклик і високий рівень необхідного стресу. Для мене велика удача і відповідальність бути частиною команди, яка працює заради позитивних змін в країні. Як ми говорили на "плюсах": "Нашу роботу бачать все", - прокоментувала Павелецька.
Світлана Павелецька працювала в "1 + 1 медіа" з 2011 по 2020 рік. З грудня 2011 року, вона очолювала піар-департамент "1 + 1". З серпня 2018 очолила департамент маркетингових комунікацій "1 + 1". У серпні 2019 Світлана Павелецька стала членом правління "1 + 1 медіа". 17 січня 2020 року вирішила покинути медіагрупу.
До роботи в "1 + 1 медіа" Світлана Павелецька відповідала за корпоративні комунікації активів, що входять в службу продажів компанії "Метінвест". А до цього очолювала піар-агентство Pillar Hill & Knowlton.
Також Світлана Павелецька разом з гендиректором "1 + 1 медіа" Олександром Ткаченком і гендиректором УНІАН Артемом Ковальовим стала співзасновником книжкового видавництва "Книголав".
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