Росія зневажає суверенітет європейських держав - міністр оборони Німеччини

Аннегрет Крамп-Карренбауер у промові на Мюнхенській безпековій конференції підкреслила, що Росія здійснює гібридні атаки і на Україну, і на Латвію, і на Німеччину

Аннегрет Крамп-Карренбауер у промові на Мюнхенській безпековій конференції підкреслила, що Росія здійснює гібридні атаки і на Україну, і на Латвію, і на Німеччину

Про це інформує RegioNews. "Хотілося б, щоб Німеччина, Європа йшли своїм курсом і відстоювали власні інтереси. Йдться про системну конкуренцію між США і Китаєм та про відносини з Росією, яка гібридними атаками і зневагою до територіального суверенітету тисне на європейські держави - від України до Латвії, Литви та Естонії, здійснює напади у Великобританії і тут, в Німеччині", - наголосила міністр.

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