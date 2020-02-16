15:07  16 лютого
Росія зневажає суверенітет європейських держав - міністр оборони Німеччини
16:56  16 лютого
На Тайвані зафіксували першу смерть від коронавірусу
14:43  16 лютого
У Києві затримали екс- "смотрящего" Запоріжжя Євгена Анісімова
UA | RU
UA | RU
16 лютого 2020, 15:07

Росія зневажає суверенітет європейських держав - міністр оборони Німеччини

Читайте также
на русском языке
16 лютого 2020, 15:07
Читайте также на русском языке
Аннегрет Крамп-Карренбауер у промові на Мюнхенській безпековій конференції підкреслила, що Росія здійснює гібридні  атаки і на Україну, і на Латвію, і на Німеччину
Аннегрет Крамп-Карренбауер у промові на Мюнхенській безпековій конференції підкреслила, що Росія здійснює гібридні  атаки і на Україну, і на Латвію, і на Німеччину

Про це інформує RegioNews.

"Хотілося б, щоб Німеччина, Європа йшли своїм курсом і відстоювали власні інтереси. Йдться про системну конкуренцію між США і Китаєм та про відносини з Росією, яка гібридними атаками і зневагою до територіального суверенітету тисне на європейські держави - від України до Латвії, Литви та Естонії, здійснює напади у Великобританії і тут, в Німеччині", - наголосила міністр.


#мюнхенська конференція #Аннегрет Крамп-Карренбауер
Останні Популярні
Айдер Муждабаєв
Андрій Романенко
Всі блоги »
Корпорація Зе. Палиця готується взяти під контроль Рівненщину
12 лютого 2020, 14:59
Андрій Коболєв: Нічого не заважає приватизувати "Нафтогаз"
10 лютого 2020, 10:20
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Прокопенко Андрій Леонідович
Голова Чернігівської обласної державної адміністрації
Чернишов Олексій Михайлович
Голова Київської обласної державної адміністрації
Всі досьє »