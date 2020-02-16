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16 лютого 2020, 13:31 7

Російські ЗМІ: Українські рибалки зізналися у браконьєрстві

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16 лютого 2020, 13:31 7
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Росія опублікувала допит ще трьох українських рибалок. Раніше факт браконьєрства визнав капітан затриманого судна
Росія опублікувала допит ще трьох українських рибалок. Раніше факт браконьєрства визнав капітан затриманого судна

Про це повідомляють російські ЗМІ, пише RegioNews.

Ще троє з чотирьох українських рибалок, захоплених напередодні в Азовському морі російськими прикордонниками, визнали факт незаконного вилову риби. Це випливає з відеозаписів допитів, поширених прикордонним управлінням ФСБ, передають Російські ЗМІ.

Один з українців заявив, що знав про заборону ловити камбалу-калкан мережами в Азовському морі. Всі троє українців заявили, що претензій до російських прикордонників нібито не мають, психологічний і фізичний вплив на них нібито не чинився.

Нагадаємо, імена затриманих, імовірно, Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджі і Максим Терехов.

Українська прокуратура вже відкрила кримінальні справи за викрадення людей плавзасобу.


#Азовське море #захоплення судна
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