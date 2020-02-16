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16 лютого 2020, 12:49 2

З Китаю не можуть виїхати криворізькі танцюристи

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16 лютого 2020, 12:49 2
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Три тижні не можуть евакуювати з Уханя танцюристів з балету Fashion Pa. Їх вік 19-24 роки. У Китаї вони працювали за контрактом в парку розваг. У артистів оформлені робочі візи до березня
балет Fashion Pa
Три тижні не можуть евакуювати з Уханя танцюристів з балету Fashion Pa. Їх вік 19-24 роки. У Китаї вони працювали за контрактом в парку розваг. У артистів оформлені робочі візи до березня

Про це пише видання NikopolNews, повідомляє RegioNews.ua

Коли спалахнула епідемія коронавірусу в Китаї, в кінці січня розпочалася евакуація всіх іноземних громадян, всіх артистів вивезли. Залишилися тільки українці. За словами батьків хлопців і дівчат, українська сторона вже тричі обіцяла евакуацію, танцюристи підписували угоду на 14-денний карантин. Останній раз діти повинні були вилітати до України 10 лютого ввечері, але знову виліт відклали.

Стурбовані мами кажуть, що хлопці виходять на зв'язок через месенджери. У групі хворих немає, все відчувають себе добре. Щодня медичні працівники міряють всім температуру і дезінфікують приміщення в гуртожитку, де живуть танцюристи. На вулицю в магазин виходять один раз в день. Харчування обмежене, але танцюристи не скаржаться.

"Коли забирали артистів з Польщі та Франції, нашим хлопцям пропонували карантин в цих країнах, але українська влада не погодилась. Ми зверталися до Прем'єр-міністра, в МЗС, всюди обіцяють забрати наших дітей з Уханя, але кожен раз то літак не готовий, то немає умов, куди поселити їх на карантин. Майже місяць тягнеться ця історія і ніхто не може нам допомогти!", - каже в розпачі мама однієї танцівниці.

Як відомо, літак з українцями, які очікують на евакуацію з китайського міста Ухань, вилетить 18 лютого і вже 19 лютого прибуде в Україну. Раніше евакуація українців з провінції Хубей очікувалася 11 лютого.


#коронавірус #евакуація
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