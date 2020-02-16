Колишній політв’язень "ДНР" Асєєв виступив на Мюнхенській конференції

Звільнений з полону журналіст Станіслав Асєєв розповів про тортури і побиття бойовиками

Фото: 24.ua

Звільнений з полону журналіст Станіслав Асєєв розповів про тортури і побиття бойовиками

Його виступ опублікував в Facebook заступник голови "Укроборонпрому", колишній нардеп Мустафа Найєм, інформує RegioNews.

"Його виступ гранично точно передає всю абсурдність геополітичної відлиги щодо Росії на тлі відкритого, нахабного і варварського оскалу Кремля на Сході України", - зазначив Найєм.

Далі він навів текст промови Асєєва:

"У 2012 році моє рідне місто Донецьк зустрічало Чемпіонат Європи з футболу з новим аеропортом, новим залізничним вокзалом і стадіоном. Зараз, в 2020 році, перш за все Донецьку немає.

Але є дещо інше. Прямо в центрі міста діє спецв'язниця МГБ, яка називається "Ізоляція". Власне там я перебував 28 місяців свого полону. І саме це місце дає дуже чітке розуміння, з чим ми маємо справу, коли говоримо про нашу війні сьогодні.

Насправді ми маємо справу не зовсім з російською агресією, коли - як це було колись - Москва дивилася на мою країну, як на непогану заміську дачу. Сьогодні ми маємо справу з чимось, що взагалі не має відношення до війни.

Бо якщо змушуєш літню жінку заповзати під нари тільки за те, що вона підійшла до трохи відчиненого вікна, або коли ти вночі змушуєш дорослу людину, чоловіка, гавкати, як собака, просто тому, що тобі так хочеться ... це вже не зовсім війна . Це вже про те, ти взагалі людина чи ні.

Я кажу це не для того, щоб викликати у вас співчуття. Мені співчуття не потрібне. Співчуття потрібне тим, хто до сих пір знаходиться в "Ізоляції". Я розповідаю це для того, щоб, коли ми будемо вести переговори з Російською Федерацією про наших територіях, ми чітко розуміли, що мова не йде про кордон або економіку, хоча це дуже важливі складові.

Йдеться про свободу в найвищому сенсі цього слова, що не може бути предметом торгів!

І коли деякі наші західні колеги не розуміють цього, тому що відчувають себе в безпеці завдяки тисячам трун моїх співгромадян, то ми, українці, не маємо права про це забувати! Адже кожну хвилину, прямо зараз, поки я виступаю в цій світлій кімнаті в неймовірному оточенні - просто зараз в центрі мого Донецька когось жорстко і не по-людськи катують.

І це саме той "Дзвін, який дзвонить по кожному".