На Тернопільщині росіяни фінансують будівництво храмів УПЦ МП
Про це повідомляє видання За Збручем, пише RegioNews.
Ще на початку 2019 року більшість мешканців Онишківців вирішили покинути УПЦ МП та перейти до Православної Церкви України. Відтак, згодом місцеві послідовники Московського Патріархату взялись будувати собі нове місце для Богослужінь.
Завдяки коштам, зібраним у Росії, завершити почате вдалось у вкрай стислі терміни.
Ще наприкінці жовтня минулого року парафіянка Лідія Вишневська хвалилась у соцмережах про збір коштів на парафіях округу Серпухівського церковного округу Московської єпархії РПЦ, а вже на початку лютого року теперішнього у Онишківцях вдалось завершити основну частину будівництва храму УПЦ МП.
Онишківці – не перше село на Тернопільщині де росіяни допомагають фінансувати побудову церкви Московського Патріархату. Раніше повідомлялося про збір священиком УПЦ МП через російський фонд "Начінаніє" коштів на храм у Коханівці, що на Збаражчині.
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