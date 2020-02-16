Пристайко анонсує новий обмін утримуваними навесні
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що обмін утримуваними особами планують здійснити до зустрічі в "нормандському форматі"
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що обмін утримуваними особами планують здійснити до зустрічі в "нормандському форматі"
Про це він сказав після українського ланчу в рамках Мюнхенської конференції з безпеки, пише RegioNews.
Пристайко пояснив, що президент Зеленський планує обміняти 200 людей і додав, що це майже "всіх на всіх".
Як відомо, на попередній зустрічі країн "нормандської четвірки" в Парижі лідери попередньо домовилися провести наступну зустріч у квітні, в Берліні.
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