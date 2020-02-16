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16 лютого 2020, 10:40

Пристайко анонсує новий обмін утримуваними навесні

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16 лютого 2020, 10:40
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Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що обмін утримуваними особами планують здійснити до зустрічі в "нормандському форматі"
На фото: Вадим Пристайко
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що обмін утримуваними особами планують здійснити до зустрічі в "нормандському форматі"

Про це він сказав після українського ланчу в рамках Мюнхенської конференції з безпеки, пише RegioNews.

Пристайко пояснив, що президент Зеленський планує обміняти 200 людей і додав, що це майже "всіх на всіх".

Як відомо, на попередній зустрічі країн "нормандської четвірки" в Парижі лідери попередньо домовилися провести наступну зустріч у квітні, в Берліні.


#мюнхенська конференція #обмін полоненими #Вадим Пристайко
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