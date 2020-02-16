Пристайко анонсує новий обмін утримуваними навесні

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що обмін утримуваними особами планують здійснити до зустрічі в "нормандському форматі"

На фото: Вадим Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що обмін утримуваними особами планують здійснити до зустрічі в "нормандському форматі"

Про це він сказав після українського ланчу в рамках Мюнхенської конференції з безпеки, пише RegioNews.

Пристайко пояснив, що президент Зеленський планує обміняти 200 людей і додав, що це майже "всіх на всіх".

Як відомо, на попередній зустрічі країн "нормандської четвірки" в Парижі лідери попередньо домовилися провести наступну зустріч у квітні, в Берліні.